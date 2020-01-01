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Обслуживание и ремонт бассейна

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Наша компания занимается профессиональным обслуживанием бассейнов (частных и общественных) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы гарантируем высокое качество услуг, результатом которых станет надежная работа оборудования, чистый бассейн, вода, соответствующая требованиям СанПиН, безопасность здоровья купающихся. Вы можете заказать как отдельные виды, так и комплекс услуг по сервисному обслуживанию.

Какие работы мы выполняем

Для того чтобы обеспечить длительный срок работы оборудования и предотвратить проблемы, возникающие при его интенсивной эксплуатации, следует своевременно заниматься обслуживанием бассейна. Мы оказываем следующие виды услуг:

  • Проверку подключения коммуникационных систем (электро-, водо- и теплоснабжения, канализации).
  • Планово-профилактическое обслуживание оборудования, используемого для водоподготовки. Оно включает в себя проверку правильности подключения и функционирования фильтров, насосов, систем очистки бассейна, подогрева воды, дозировки химических препаратов.
  • Контроль количества дезинфецирующих средств воды, ее гигиенической и экологической безопасности, уровня РН.
  • Ремонт бассейна. Мы восстановим целостность мозаики чаши бассейна, заменим или отремонтируем неисправное оборудование, устраним течь в трубопроводах и чаше.
  • Чистка и ремонт общественного бассейна должны выполняться чаще, чем частного сооружения из-за необходимости соблюдения жестких санитарных норм.

Нередко оснащение для водоподготовки устаревает. В таких случаях наши специалисты могут заменить его на более современное экономичное оборудование во время проведения ремонта бассейна. Наши возможности позволяют расширить его функциональность и сделать более комфортным.

Сезонное обслуживание бассейнов

Если они находятся на открытом воздухе, то с наступлением холодов потребуется их законсервировать. Мы выполним демонтаж съемного оборудования. В зависимости от материала, из которого изготовлена чаша, способа установки, выбирается метод консервации.

С наступлением теплого периода года наши специалисты выполнят работы по расконсервации объекта. Обслуживание частного бассейна предполагает также его подготовку к эксплуатации.

Обязательным условием является чистка бассейна и обработка его средствами, препятствующими появлению и росту водорослей. После этого выполняется монтаж снятого на зиму оборудования, его проверка и подключение. Последний этап — наполнение чаши водой, проверка ее РН.

Сервисное обслуживание спа бассейнов и джакузи

Особенности чистки бассейнов

Вода является средой для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Дно и стены чаши, покрываясь биологическими загрязнениями, становится скользким, возрастает возможность цветения воды. Поэтому своевременная чистка бассейна и обеззараживание — обязательное условие его безопасной эксплуатации.

Средства для обеззараживания воды

Выполняется при помощи:

  • Медленнорастворимого хлора. При систематическом использовании у вас всегда будет чистый бассейн.
  • Быстрорастворимого хлора. Применяется при сильном загрязнении для быстрого обеззараживания воды.
  • Жидкого хлора. Используется при наличии автоматической дозирующей аппаратуры.
  • Активного кислорода. Для небольших частных бассейнов

Кроме этого может производиться дополнительное обеззараживание воды при помощи озонирования и ультрафиолетового излучения.

Преимущества сотрудничества с нами

Сотрудничество с нами выгодно по многим причинам:

  • Наличие в штате опытного квалифицированного персонала.
  • Использование сертифицированных материалов.
  • Готовность качественно выполнять задания любого уровня сложности.
  • Соблюдение договорных обязательств. Обслуживание бассейна производится в  удобное для клиентов время.
  • Доступная стоимость услуг.

Звоните нам и получите более подробную информацию по каждому виду услуг. Мы готовы оперативно приступить к выполнению ваших заказов.

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