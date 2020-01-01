Обслуживание и ремонт бассейна

Наша компания занимается профессиональным обслуживанием бассейнов (частных и общественных) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Мы гарантируем высокое качество услуг, результатом которых станет надежная работа оборудования, чистый бассейн, вода, соответствующая требованиям СанПиН, безопасность здоровья купающихся. Вы можете заказать как отдельные виды, так и комплекс услуг по сервисному обслуживанию.

Какие работы мы выполняем

Для того чтобы обеспечить длительный срок работы оборудования и предотвратить проблемы, возникающие при его интенсивной эксплуатации, следует своевременно заниматься обслуживанием бассейна. Мы оказываем следующие виды услуг:

Проверку подключения коммуникационных систем (электро-, водо- и теплоснабжения, канализации).

Планово-профилактическое обслуживание оборудования, используемого для водоподготовки. Оно включает в себя проверку правильности подключения и функционирования фильтров, насосов, систем очистки бассейна , подогрева воды, дозировки химических препаратов.

, подогрева воды, дозировки химических препаратов. Контроль количества дезинфецирующих средств воды, ее гигиенической и экологической безопасности, уровня РН.

Ремонт бассейна . Мы восстановим целостность мозаики чаши бассейна, заменим или отремонтируем неисправное оборудование, устраним течь в трубопроводах и чаше.

. Мы восстановим целостность мозаики чаши бассейна, заменим или отремонтируем неисправное оборудование, устраним течь в трубопроводах и чаше. Чистка и ремонт общественного бассейна должны выполняться чаще, чем частного сооружения из-за необходимости соблюдения жестких санитарных норм.

Нередко оснащение для водоподготовки устаревает. В таких случаях наши специалисты могут заменить его на более современное экономичное оборудование во время проведения ремонта бассейна. Наши возможности позволяют расширить его функциональность и сделать более комфортным.

Сезонное обслуживание бассейнов

Если они находятся на открытом воздухе, то с наступлением холодов потребуется их законсервировать. Мы выполним демонтаж съемного оборудования. В зависимости от материала, из которого изготовлена чаша, способа установки, выбирается метод консервации.

С наступлением теплого периода года наши специалисты выполнят работы по расконсервации объекта. Обслуживание частного бассейна предполагает также его подготовку к эксплуатации.

Обязательным условием является чистка бассейна и обработка его средствами, препятствующими появлению и росту водорослей. После этого выполняется монтаж снятого на зиму оборудования, его проверка и подключение. Последний этап — наполнение чаши водой, проверка ее РН.

Сервисное обслуживание спа бассейнов и джакузи

Особенности чистки бассейнов

Вода является средой для жизнедеятельности болезнетворных микроорганизмов. Дно и стены чаши, покрываясь биологическими загрязнениями, становится скользким, возрастает возможность цветения воды. Поэтому своевременная чистка бассейна и обеззараживание — обязательное условие его безопасной эксплуатации.

Средства для обеззараживания воды

Выполняется при помощи:

Медленнорастворимого хлора. При систематическом использовании у вас всегда будет чистый бассейн .

. Быстрорастворимого хлора. Применяется при сильном загрязнении для быстрого обеззараживания воды.

Жидкого хлора. Используется при наличии автоматической дозирующей аппаратуры.

Активного кислорода. Для небольших частных бассейнов

Кроме этого может производиться дополнительное обеззараживание воды при помощи озонирования и ультрафиолетового излучения.

Преимущества сотрудничества с нами

Сотрудничество с нами выгодно по многим причинам:

Наличие в штате опытного квалифицированного персонала.

Использование сертифицированных материалов.

Готовность качественно выполнять задания любого уровня сложности.

Соблюдение договорных обязательств. Обслуживание бассейна производится в удобное для клиентов время.

производится в удобное для клиентов время. Доступная стоимость услуг.

Звоните нам и получите более подробную информацию по каждому виду услуг. Мы готовы оперативно приступить к выполнению ваших заказов.